Conselho Tutelar: veja lista de eleitos para os próximos quatro anos em Fortaleza

Foram 178 candidaturas à eleição, que contou com 89 locais de votação e ocorreu das 8h às 17h deste domingo, na capital cearense

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) divulgou o resultado do pleito deste domingo, 1º, para conselheiros tutelares de Fortaleza. Houve 178 candidaturas aprovadas pelo órgão e, destas, 60 foram eleitas e outras 60 serão suplentes. Para atuar nos oito equipamentos do Conselho Tutelar da Capital, 50 conselheiros dos 60 escolhidos vão assumir de imediato.



Confira a lista dos eleitos para compor o Conselho Tutelar de Fortaleza:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Irene Lima - 4838 votos