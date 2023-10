Maioria não percebe Passe Livre em ônibus na eleição do Conselho Tutelar

Para incentivar participação na eleição para conselho tutelar, os fortalezenses tiveram passe livre nos ônibus Crédito: Penélope Menezes/O POVO

Às 14 horas, poucos fortalezenses caminhavam pelo Terminal Papicu, localizado na Regional II. No domingo de eleição para conselheiros tutelares, 1º de outubro, quem saía do ônibus não parecia saber o motivo do Passe Livre, mas outros notaram a falta da cobrança. “Só fiquei sabendo quando eu entrei no ônibus”, explica a técnica de segurança do trabalho Thuany Bezerra, 33 anos. “Quando a gente chegou próximo à catraca, aí apresentou (a mensagem de) gratuidade e a gente passou”, completa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A profissional descobriu a causa para a tarifa zero depois — a eleição para o conselho tutelar —, mas confessou não ter percebido que a votação estava aberta para toda a população. “Eu não sabia que a população toda tinha que participar”, diz.

Já a auxiliar administrativa Bianca Gurgel, 23, recebeu a informação do passe gratuito por meio do aplicativo Moovit. “Eu sabia que o motivo era esse (eleição para conselho tutelar), mas não vou participar. Eu estou indo pra um chá de ‘baby’”, sorri. “Acho que ninguém sabia que hoje era passe livre. O motorista que tinha que avisar”, comenta Bianca. A reação da auxiliar administrativa é espelhada por Zaida Oliveira, 33, que pareceu decepcionada por não ter notado a gratuidade. “Eu utilizei meu Passe Card sem saber que hoje era passe livre. Inclusive, o motorista não informou, não disse nada”, reflete. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os validadores instalados nas catracas do sistema foram programados para automaticamente efetivar a gratuidade. Catracas duplas foram retiradas dos ônibus de Fortaleza, diz Etufor; ENTENDA Passe Livre em ônibus no Terminal Parangaba

Às 15 horas, o Terminal Parangaba estava mais lotado que o seu antecessor. Um número maior de passageiros não apenas conheciam o passe livre, mas pretendiam participar da eleição para conselheiro tutelar; outros já haviam até votado.

“Eu vi nos noticiários do jornal e a minha candidata me enviou via WhatsApp que hoje ia ser passe livre”, revela a enfermeira Rochelle Queiroz, 43, antes de adicionar: “Votei pela manhã”. Rochelle ri ao dizer que, na verdade, vai utilizar a tarifa zero naquele momento. Durante a manhã, ao se deslocar para o local de votação, a profissional de saúde preferiu sair de Uber. Mas nem todos perceberam a gratuidade, como a bartender Ana Beatriz Santos, 28, e sua namorada, a auxiliar de veterinária Ellen Farias, 22 anos. “Nem nas redes sociais a gente chegou a ver”, responde Ellen, e afirma: “Cobrou, tipo, normal”.

Em divulgação nas redes sociais, a Prefeitura de Fortaleza apresentou uma postagem no Instagram e X (antigo Twitter) informando aos seguidores sobre o passe livre. “Quem se deslocar de ônibus até os locais de votação não paga passagem”, descreve a publicação. A gratuidade nas passagens de ônibus para a eleição do conselho tutelar em Fortaleza foi um projeto de lei sancionado pelo atual prefeito da capital do Ceará, José Sarto (PDT), com o intuito de garantir o deslocamento dos eleitores e incentivar a sua participação. Conselho Tutelar 2023: MPF cobra medidas contra abuso de poder religioso em eleição; VEJA