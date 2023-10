Conselho Tutelar: site do TRE-CE apresenta instabilidade um dia antes da votação

Na noite anterior à votação para conselheiros tutelares no Brasil, no sábado, 30, o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), que dispõe de um recurso para consulta da seção eleitoral no Ceará, apresenta erros. O problema impossibilita a consulta dos locais de votação pela plataforma.

Conforme O POVO apurou, ao acessarem a página do TRE-CE em aparelhos móveis ou por meio de seus computadores, alguns usuários se depararam com um aviso de “erro na leitura de um servidor remoto”. O POVO realizou o teste por diferentes dispositivos e constatou o erro.

Para que a votação ocorra, os TREs emprestam as urnas eletrônicas, realizam o treinamento dos mesários e presta suporte técnico às urnas eletrônicas.