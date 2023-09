Sarto diz que orçamento para investimentos da Prefeitura vai dobrar no ano eleitoral

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou que o orçamento de investimentos do Município irá dobrar no próximo ano. “Estamos investindo quase R$ 1 bilhão e ano que vem iremos investir R$ 2,2 bilhões, o dobro”, destacou no lançamento do 12ª ateliê colaborativo do projeto Costurando o Futuro, no Cuca do Mondubim. Sarto também reafirmou que 90% das obras da Prefeitura estão na periferia de Fortaleza.

A declaração acontece quase um ano antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, quando Sarto pretende buscar a reeleição. O cenário político da capital está sendo definido nos últimos meses. No PT, há as pré-candidaturas da deputada federal Luizianne Lins, da deputada estadual Larissa Gaspar, do deputado estadual Guilherme Sampaio e ainda é mencionado Artur Bruno, assessor especial do governador Elmano de Freitas. No mesmo bloco, há ainda o anúncio da saída de Evandro Leitão do PDT.

Em outra frente, o União Brasil tem Capitão Wagner como pré-candidato. No PL, o deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto se colocam no páreo.