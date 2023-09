Eleições 2024: Elmano confirma reunião com Luizianne na próxima semana

O encontro ocorre após a deputada ressaltar sua ligação com Elmano, que foi secretário de Educação quando ela ainda era prefeita da Capital e nome escolhido pelo PT para disputar prefeitura em 2012

O encontro ocorre após a deputada ressaltar sua ligação com Elmano, que foi secretário de Educação quando ela ainda era prefeita da Capital. Durante lançamento de sua pré-candidatura ao Paço Municipal, na última sexta, 15 , a petista disse que caso não houvesse, no passado, "solidificação das bases" e se o PT não tivesse lançado a candidatura de Elmano em 2012, para prefeito da capital, hoje ele "sequer" seria governador .

“Deixei para a próxima, até com essa vinda a Brasília, nós íamos ter essa conversa mas ela (Luizianne) pediu pra ser em outro momento e, na próxima semana, nós vamos ter essa reunião”, afirmou o governador nesta sexta-feira, 22.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que estará reunido com a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT) nos próximos dias. O encontro estava previsto para acontecer em agosto, mas acabou sendo adiado por um problema de saúde do petista. Agora, Elmano confirmou que o café da manhã será realizado ainda na próxima semana.

“Quem começou em 2005 tudo de novo aqui, inclusive inspirando as políticas públicas que vieram em seguida, foi o nosso governo popular em Fortaleza. Fomos nós na linha de frente de um monte de polêmica”, ressaltou em evento na sede do PT Ceará, no bairro Benfica.

Em agosto, durante cerimônia de assinatura do Decreto de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTQIA+, Elmano havia comentado que estaria reunido com Luizianne.

“Vamos tomar um café da manhã, na quarta-feira, demorado, pra conversar um bocado de coisa”, disse o chefe do Executivo.

A petista confirmou que disputará o Paço Municipal em 2024, alegando que a iniciativa foi tomada porque "o povo de Fortaleza quer".

"Depois de conversar com várias pessoas próximas, aliados políticos, pessoas que fizeram parte da minha história política, ontem eu decidi que ia apresentar a minha pré-candidatura por um monte de questões", prosseguiu.