Eleições 2024: presidente do PT participa do Jogo Político e fala da disputa no partido

O presidente do PT de Fortaleza, deputado Guilherme Sampaio, é entrevistado nesta segunda-feira, 25, no podcast Jogo Político. O episódio #254 analisa a disputa interna no partido e os rumos da sucessão municipal.

Acompanhe a cobertura do O POVO

Podcast Jogo Político: segunda-feira, às 14 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio



Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

O POVO News: segunda a sexta-feira, às 18 horas, com as principais notícias do dia na política e muito mais. No Youtube do O POVO

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO