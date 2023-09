Guilherme diz que PT não deve "submeter sua história à trajetória de ninguém"

De acordo com o presidente do PT Fortaleza, o partido pode fazer um burburinho e quem tirar pode concorrer e ganhar a eleição

"Eu acho que o PT é um partido maduro, importante e consistente o suficiente para não submeter a sua história à trajetória individual de ninguém. De nenhuma liderança, nem dos que já estão, nem dos que eventualmente venham integrar os quadros do partido", disse no episódio # 254 do podcast Jogo Político do O POVO .

Guilherme Sampaio (PT), presidente do PT Fortaleza e pré-candidato à Prefeitura em 2024, afirmou nesta segunda-feira, 25, que o partido não deve submeter a sua história à trajetória individual de ninguém, seja de lideranças da sigla ou figuras que possam vir a se filiar.

O deputado estadual lembrou dos já colocados como pré-candidatos pelo PT, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e o assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno, e disse que cada um pode vencer as eleições.



"Eu celebro a gente ter vários nomes. Ruim é quem não tem nome. O PT pode fazer 'bambulim' de candidato, tirar um, tá pronto pra disputar e ganhar a eleição", declarou.

De acordo com Guilherme, todas as opiniões das figuras políticas devem consideradas, assim como o sentimento da militância e o diálogo com siglas aliadas, mas o ideal é de que não haja disputa, tese também defendida por Luizianne que o "ideal" seria PT não ter prévias.

"Ao final desse processo, levando em conta todas as figuras de representação política que devem ser consideradas na sua opinião, posicionamento, sentimento da militância, o diálogo com os nossos aliados, o objetivo ideal é que nós construamos uma unidade entre nós sem necessidade de uma disputa. Nós temos total acordo em relação a isso", afirmou.