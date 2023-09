Eleições 2024: 'Tenho certeza que candidato do nosso campo irá ao 2º turno', diz Guilherme

Presidente do PT de Fortaleza demonstra confiança em que candidato do bloco do qual o partido faz parte irá ao segundo turno nas eleições do ano que vem. Deputado em exercício participou do podcast Jogo Político

O presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio, manifestou convicção de que a candidatura do bloco político do qual o partido faz parte estará no segundo turno das eleições do ano que vem. Vereador licenciado e deputado estadual em exercício, Guilherme é um dos pré-candidatos do partido à Prefeitura no ano que vem.

Em entrevista ao podcast Jogo Político, nesta segunda-feira, 25, ele comentou sobre as candidaturas que devem estar na disputa de 2024 na Capital, além do PDT do prefeito José Sarto (PDT).