Artur Bruno sobre 2024: 'Todo político sonha em governar sua cidade'

O ex-deputado Artur Bruno (PT), atual assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, reconheceu que tem sonho de ser prefeito de Fortaleza, apesar de dizer que hoje não se coloca como pré-candidato. O nome de Bruno foi apontado pelo próprio governador Elmano de Freitas (PT), em entrevista ao O POVO em 25 de julho.

"Eu fiquei surpreso, porque o governador nunca falou comigo sobre essa questão de o meu nome estar à disposição", disse Bruno. Ele admite, porém, a disposição.

"Eu sou apaixonado por Fortaleza, eu sou político. Todo político sonha em governar sua cidade. Eu estaria faltando com a verdade seu eu dissesse que não sonho com isso", afirmou nesta segunda-feira, 7, ao participar do podcast Jogo Político, do O POVO.

O ex-deputado, que foi também secretário do Meio Ambiente do governo Camilo Santana (PT), afirmou, porém, que não trabalha no momento pela candidatura. "Eu não sou pré-candidato. Por que eu não sou pré-candidato? Nós temos três grandes nomes. Me sinto muito contemplado com esses três nomes", disse ao citar a deputada federal Luizianne Lins, a deputada estadual Larissa Gaspar e o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio. "Se eu disser que sou pré-candidato, eu vou trabalhar pelo meu nome", disse Bruno, ao explicar por que não se coloca ainda no jogo.