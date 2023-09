"O PT não tem dono nem dona", diz Larissa após fala de Luizianne sobre Elmano

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) comentou que o PT "não tem dono nem dona", em momento que o clima no partido se acirra com a colocação de pré-candidaturas. A fala aconteceu no último domingo, 17, um dia após fala deputada federal Luizianne Lins (PT) sobre seu grupo político lançar o hoje governador Elmano de Freitas (PT) em 2012 para a Prefeitura de Fortaleza.

"Hoje sequer o nosso companheiro Elmano era governador porque precisou que a gente solidificasse as bases lá atrás e lançasse o companheiro em 2012", disse Luizianne na sexta-feira, 15, quando reafirmou sua pré-candidatura à gestão da Capital. Posteriormente, a deputada firmar que a eleição do governador é "resultado de um caminho construído desde 2005".