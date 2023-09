Prefeito de Fortaleza não pode ser alguém que "deprima" a cidade, diz Guilherme

O presidente do PT em Fortaleza e pré-candidato ao cargo de prefeito em 2024 afirmou que o papel do gestor é de fazer as pessoas "sonharem"

"Quem governa é um animador da cidade. Não pode ser alguém que deprime a cidade. Quem governa tem que fazer as pessoas sonharem, ou até discordarem, porque essa discordância anima o debate e a gente só constrói muitas vezes na divergência", declarou o deputado no episódio #254 do podcast Jogo Político do O POVO .

Guilherme prosseguiu dizendo que quem governa tem que exercer um papel de liderança, sendo qualificada através de escuta, sensibilidade e da tradução destas atitudes em um projeto de futuro que "anime" as pessoas a aderirem ou discordarem.

"Elas olham pra frente e dizem ‘eu quero fazer parte disso’, ou ‘eu discordo disso’. A cidade fica viva, a cidade se une", finalizou.

O deputado falava do diálogo que o PT precisa ter com os partidos aliados para construir uma estratégia vencedora para as eleições de 2024 em Fortaleza. Ele afirmou que a gestão pode se beneficiar de lideranças no cenário estadual e nacional.

"Volto a dizer, nós temos uma oportunidade de associar uma administração da cidade de Fortaleza, a liderança do governo Elmano à frente do governo do Estado do Ceará, a presença do presidente Lula, e nós podemos voltar a sonhar com uma cidade muito diferente, como nós fizemos lá atrás quando o PT governou Fortaleza", declarou.