Luizianne diz que Elmano hoje não seria governador se não tivesse sido lançado em 2012

A deputada federal Luizianne Lins (PT) reafirmou sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Em fala ao lado do secretário de Articulação Política do governo do Ceará, Waldemir Catanho, ela ressaltou sua ligação com o governador Elmano de Freitas (PT), que foi seu secretário de Educação quando prefeita da Capital. Para ela, caso o PT não tivesse lançado a candidatura dele em 2012, para prefeito da capital, hoje ele não seria governador.

Num primeiro momento, mandou um recado para quem subestima suas chances de vitória, classificados por ela de "bacanões". "As pessoas, esse bacanões, querem dizer para gente 'não tem chance, não'. Eu quero dizer para eles tudinho que nós fomos o segundo ciclo reiniciamos o segundo ciclo da esquerda no Ceará, porque até nós era só PSDB ou PMDB".

“Quem começou em 2005 tudo de novo aqui, inclusive inspirando as políticas públicas que vieram em seguida, foi o nosso governo popular em Fortaleza. Fomos nós na linha de frente de um monte de polêmica”, ressaltou em fala na sede do PT em Fortaleza, no bairro Benfica.