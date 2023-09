Prefeito de Pacajus e vice são cassados por nepotismo; gestor reclama de "processo malvado"

"Saindo de cabeça erguida, sabendo que não fiz nada de errado. Fiz tudo dentro da legalidade, tenho como provar isso e vou recorrer na justiça até as últimas instâncias. Mas sabendo também que o processo político é cruel. Cruel não comigo e outros políticos, cruel com a população que vai sofrer", declarou em suas redes sociais.

“Ainda vai ter uma eleição na Câmara com relação a isso. Quero dar segurança a vocês que o que está acontecendo hoje vai continuar acontecendo, e o que não está, vai voltar a acontecer com qualidade", disse Tó ao assumir o cargo de prefeito de Pacajus .

"Quem me colocou no governo foi a população e, derrepentemente, a vontade dessas pessoas deixa de prevalecer por conta de um processo malvado. Nós somos vítimas de corrupção, falsidade, alegações baixas contra a minha pessoa e a minha família", disse.

A nora e uma sobrinha do prefeito Bruno Figueiredo e duas irmãs e um irmão do vice-prefeito Francisco Fagner foram contratados para trabalhar na Prefeitura.

Assim, surgiram denúncias infundadas, articuladas pelos acusados de desvio em conluio com o atual presidente do Legislativo, Tó da Guiomar, que agora assume como Prefeito Interino. Tudo isso foi feito com o objetivo de assumir o controle do Município de Pacajus, o que foi concretizado hoje por meio de um processo administrativo que alega prática de nepotismo. No entanto, esse processo está repleto de nulidades.

Mesmo após a apresentação de ampla documentação, áudios e vídeos que comprovam o uso dos recursos desviados pelos acusados para comprar votos de Vereadores do legislativo e cassar o Prefeito Bruno Figueiredo e o Vice-Prefeito Fagner da Costa, eles não foram punidos a tempo de impedir a tomada de poder à força por seus adversários.

Repudiamos veementemente a cassação injusta e esperamos reverter essa situação nos tribunais, de forma a fazer prevalecer a verdade diante daqueles que tentam deturpar o poder executivo e a nossa democracia."