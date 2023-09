Pacajus adotará "trabalho voluntário" obrigatório para universitários usarem transporte

O prefeito do município, Bruno Figueiredo (PDT), anunciou a medida nas redes sociais. Segundo ele, medida evita "prejuízo para o município"

A Prefeitura de Pacajus, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), vai passar a exigir "trabalho voluntário" para que os estudantes tenham acesso aos ônibus que fazem o transporte para as universidades. O prefeito do município, Bruno Figueiredo (PDT), anunciou a medida na manhã deste domingo, 3, em vídeo publicado no Instagram.

"A partir da próxima segunda, só entrará no ônibus quem tiver autenticado e fazendo trabalho voluntário", afirmou o prefeito na postagem. O anúncio teve repercussão negativa na publicação do gestor, onde foram feitas inúmeras críticas à obrigatoriedade.