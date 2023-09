Justiça determina que prefeitura de Pacajus derrube restrição do transporte universitário

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou que a restrição do transporte universitário para os alunos do município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, seja suspensa. Decisão para estudantes cadastrados no sistema municipal de transportes veio após pedido da Defensoria Pública do Estado do Ceará.

O caso ganhou repercussão após denúncias dos estudantes a respeito de interrupção no uso do transporte universitário no dia seguinte ao anúncio da Prefeitura que solicitava a inscrição em um programa de estágio voluntário para que o serviço fosse usufruído de maneira gratuita.

Elaborada pela defensora pública Lara Teles Fernandes, a Ação Civil Pública foi deferida na última segunda-feira, 11.