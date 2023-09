Deputado pedirá expulsão de vereador cearense que sugeriu "peia" para curar autismo

Leo Prates, do mesmo partido do vereador, afirmou que a fala sobre os autistas é inadmissível

O deputado federal Leo Prates (PDT-BA) solicitará a expulsão do vereador e presidente da Câmara Municipal de Jucás, Eúde Lucas, do PDT por sua declaração em que sugere "cura" para autismo com violência e dizer que, em seu tempo, "tirava autista na chibata".



Prates, parlamentar que milita em favor da pessoa com deficiência, afirmou que a conduta do vereador cearense é inadmissível.

Durante sua fala na Câmara Municipal de Jucás, Eúde comentava sobre uma entrevista com a atriz Letícia Sabatella, em que ela falava sobre ter recebido o diagnóstico tardio do autismo.