Estudantes de Pacajus são barrados em ônibus universitários gratuitos

Um dos alunos que se sentiu prejudicado foi Klayver Soares, 23, estudante de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Ceará (UFC). O jovem não foi autorizado a entrar no transporte universitário, mesmo apresentando o QR Code.

Os transportes universitários de Pacajus têm como padrão sair do município em direção a Fortaleza , às 5h30min. Contudo, mais de 20 minutos depois, a maioria dos estudantes ainda não havia embarcado. Segundo os alunos, após o sistema do município apresentar falhas, os ônibus foram embora sem levas alguns jovens, que não foram identificados.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Pacajus, informou que se reunirá nesta terça-feira, 5, com as partes interessadas para discutir o assunto.

“Portanto, não houve nenhuma mudança, mas uma adequação melhor na gestão para efetivar realmente o acesso do transporte para os estudantes cadastrados de forma regular no sistema”, informou, em em nota.

“Todo mundo aqui está com QR code e o cadastro liberado. O pessoal da prefeitura obrigou os alunos a ficarem, mandou os ônibus irem embora. O sistema não está funcionando, e, por causa disso, não estão liberando a passagem dos alunos. Aqui estão o pessoal do Pici (Campus da UFC), ali o pessoal da Unifor e algumas outras particulares”, declarou o estudante na gravação.

Atraso nos dois turnos

Estudantes do turno da tarde também relataram atraso. Por volta das 11h30min, o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo (PDT), teria aparecido no ponto de encontro onde os estudantes esperavam pelos ônibus. Na ocasião, havia viaturas policiais enquanto o gestor dava uma entrevista à imprensa.

“Havia pessoas que iriam tentar embarcar novamente, pois foram barrados pela manhã. Como tinha reportagem lá, mesmo com os erros no QR Code, eles deixaram passar, talvez por medo. Colegas tentaram falar com o prefeito, mas ele só deu as costas e saiu como se fôssemos um nada”, declarou Vitória Karollyne, 24, estudante de Economia Ecológica na UFC.

Segundo Vitória Karollyne, os transportes deveriam sair às 11h30min, mas saíram do município após 11h45min. Por causa do atraso, ela ainda conta que correu o risco de chegar atrasada para pegar um segundo ônibus que transporta os alunos de forma gratuita entre os campos da UFC. Isso porque a rota de 11h30min do município de Pacajus deixa os alunos no bairro Benfica. Alunos de outros campus da UFC, por sua vez, devem seguir caminho por conta própria.