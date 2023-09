Evandro chama de "inaceitável e cruel" fala de vereador cearense sobre autismo

Ainda segundo o presidente da Assembleia do Ceará, a declaração "é um retrocesso, um desserviço à sociedade, reforçando opressões que há muito tempo fazem parte da rotina dessas minorias"

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), divulgou nota de repúdio contra a fala do vereador e presidente da Câmara Municipal de Jucás, Eúde Lucas (PDT), por sugerir "cura" de autismo "na peia".

"Inaceitável é a palavra para definir qualquer tipo de declaração desrespeitosa, ofensiva e cruel para com as pessoas autistas ou com quaisquer outras deficiências. É um retrocesso, um desserviço à sociedade, reforçando opressões que há muito tempo fazem parte da rotina dessas minorias", diz Evandro em nota.