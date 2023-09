Presidente de Câmara cearense fala em curar autismo "na chibata" e provoca revolta

Fala do vereador Eúde Lucas com ataque e desinformação sobre o TEA provocou grande polêmica no Legislativo Crédito: Reprodução/Câmara Jucás

O presidente da Câmara Municipal de Jucás, cidade no Ceará a cerca de 30 km de Fortaleza, o vereador Eúde Lucas (PDT), disse nesta quarta-feira, 20, em tom de deboche, que o autismo poderia ser curado com violência física e que, em seu tempo, "tirava autista na chibata”. “Pela declaração que os artistas, os autores, sei lá, tá rondando. Eu digo que eu acho que eu era autista, só que o meu pai tirou o autista na peia. No meio tempo tirava o autista era na chibata. Porque eu era um menino meio traquino”, declarou.

Veja vídeo: O vereador Eúde Lucas (PDT), presidente da Câmara Municipal de Jucás, no Interior cearense, disse que, em seu tempo, "tirava o autista era na chibata". Fala foi repudiada.



