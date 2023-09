Entenda as relações políticas de Elmano com Luizianne e com Camilo

Luizianne fez questão de recordar o histórico da relação com Elmano, tentando ganhar o apoio do governador nas eleições municipais de 2024. A fala decorre após uma eventual filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ao PT

As relações do governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), com a deputada federal Luizianne Lins (PT) e com o ministro da Educação Camilo Santana (PT), ultrapassam dez anos de parceria dentro do partido. Contudo, a deputada proferiu no último sábado, 16, um discurso considerado polêmico, no qual afirmou que Elmano "sequer era governador" se não tivesse havido solidificação das bases e se não tivesse sido lançado em 2012.

“Porque se a gente tivesse se submetido às estruturas de poder tão fincado e que a gente está vendo que está aí que não sabem nada da realidade de Fortaleza, hoje a gente não estaria nesse processo de disputa na verdade”, seguiu.

“Hoje sequer o nosso companheiro Elmano era governador porque precisou que a gente solidificasse as bases lá atrás, lançasse o companheiro em 2012 e todo mundo sabe da covardia daquele processo”, disse durante roda de conversa na sede do PT em Fortaleza, no bairro Benfica.