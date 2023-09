Lula é xingado por mulheres em Nova Iorque: "Ladrão", "cachaceiro"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido sob protestos em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Um grupo de mulheres brasileiras, moradoras no país norte-americano, se manifestaram contra Lula na portal do hotel onde ele está hospedado.

Confira o vídeo:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vaiado e xingado no último domingo, 17.

Palavras como "Lula ladrão, seu lugar é na prisão", "cachaceiro" e "comunista" foram proferidas contra Lula que está em Nova Iorque para a 78° Assembleia-Geral da ONU.



Lula chegou aos Estados Unidos na noite do sábado, 16, após cumprir agenda em Cuba. No dia de sua chegada, apoiadores do presidente o receberam com faixas e bandeiras, além de outras demonstrações de apoio.

O presidente fará a abertura da 78ªAssembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Ele ainda terá encontros bilaterais com outras lideranças mundiais como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e há uma expectativa de se encontrar com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky.



