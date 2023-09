Líder do PT rebate Luizianne: Elmano é governador por "sua própria liderança"

"A militância no PT o credenciou, o fato de você querer imputar a uma liderança uma indicação e ter reciprocidade em tudo na vida. Nós tivemos ao longo de todo esse processo interno no partido sempre a liberdade para que os novos quadros pudessem ter suas avaliações. O Elmano está onde está por sua própria liderança, não é o fato dele ter tido uma oportunidade que o vai fazer refém de todo processo. Se ele hoje é governador, ótimo que ele tenha tido uma oportunidade de se apresentar antes, mas se não fosse o Camilo e o PT o escolhendo, ele não teria tido a oportunidade", ressaltou.

Líder do PT na Assembleia Legislativa (Alece), o deputado De Assis Diniz viu como injusta a fala da deputada federal Luizianne Lins (PT) de que o hoje governador Elmano de Freitas (PT) não seria governador se não tivesse sido lançado para prefeitura em 2012. Segundo ele, o governador ocupa o cargo por sua própria liderança e história dentro do partido, além da participação do ministro Camilo Santana (PT) e demais filiados da legenda na escolha para que ele concorresse em 2022.

"É natural que ela possa estar colocando essa indicação dele ter sido candidato (em 2012), mas foi a história de vida dele no parlamento, na relação com os movimentos sociais, por ser advogado do MST que o credenciou para ser o nome escolhido para governar", avaliou.

Elmano foi candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2012, obtendo quase 600 mil votos no segundo turno, mas perdeu para Roberto Cláudio (PDT). Ele venceu uma disputa interna no PT com outros 12 pré-candidatos e tinha a preferência da então prefeita Luizianne.

De Assis avaliou ainda que Luizianne é um grande quadro da legenda e que, com diálogo, será possível a unidade na escolha do nome de 2024.

Na sexta-feira, a deputada reafirmou sua candidatura e destacou sua relação com governador. Ela defendeu que sua gestão retomou o ciclo de legendas do campo da esquerda e, sem isso, segundo ela, Elmano não seria governador.

"Porque se a gente tivesse se submetido às estruturas de poder tão fincado, hoje a gente não estaria nesse processo de disputa na verdade. Hoje sequer o nosso companheiro Elmano era governador porque precisou que a gente solidificasse as bases lá atrás, lançasse o companheiro em 2012".

Elmano já elogiou a deputada e disse que ela tem "todo o direito" e "legitimidade" para se colocar como pré-candidata ao cargo de prefeita da capital. Ele, porém, não se comprometeu em apoiar a candidatura dela.