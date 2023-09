Luizianne pressiona por apoio de Elmano em embate que envolve Camilo: Jogo Político #253

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) afirmou que Elmano de Freitas (PT) só é hoje governador porque foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2012 , lançado por ela. É mais um gesto na disputa interna no PT, em que Luizianne tenta se viabilizar como candidata a prefeita de Fortaleza. Há movimentos para lançar o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, de saída do PDT e que pode se filiar ao PT. Evandro é alinhado com o ministro Camilo Santana (PT). Luizianne recorda o histórico de relação com Elmano e tenta puxar para si o apoio do governador. Este é o tema do Jogo Político #253.

