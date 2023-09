Secretário de Sarto pega ônibus para visitar obras da Prefeitura

O secretário saiu do Cocó passando pelo Terminal do Papicu e depois pegou o ônibus 042 Antônio Bezzera/Francisco Sá/Papicu para a Praça da Estação. Em seguida, andou a pé pela rua 24 de maio até o novo Terminal José de Alencar.

Samuel Dias, secretário municipal de Infraestrutura do prefeito José Sarto (PDT), visitou obras no Centro da cidade pegando ônibus, usando o Bilhete Único, nesta quinta-feira, 14. Ele compartilhou o momento nas suas redes sociais e disse que o "percurso de busão" foi "rapidinho". Ainda destacou: "Ar-condicionado 'truando'".

Samuel destacou o ar-condicionado "truando", a retirada das catracas duplas e falou que as obras estão ficando "só o filé". Ele também elogiou o prefeito Sarto e disse que as obras da Prefeitura estão aceleradas e é possível perceber as mudanças.

"O Sarto não para de melhorar o dia a dia das pessoas e garantir o ir e vir de todos, é a nossa missão!', escreveu na publicação.