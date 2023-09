Sarto quer novo empréstimo, de R$ 50 milhões, para implantar ônibus elétricos em Fortaleza

Na última quarta-feira, 6, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), encaminhou à Câmara Municipal (CMFor) um projeto de Lei de n° 0328 (Leia na íntegra) que determina a implantação de 19 ônibus 100% elétricos na capital. No documento, o gestor de Fortaleza pede a autorização de um empréstimo no valor de R$ 50 milhões para a compra dos veículos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O órgão possui um programa de financiamento exclusivo para ações de energia limpa.

Só este ano, a Prefeitura de Fortaleza conseguiu autorização da Câmara Municipal (CMFor) para captar financiamentos de R$ 2,01 bilhões. O valor é quase um quinto do orçamento total previsto para a administração municipal em 2023, de R$ 10,7 bilhões, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O montante será fruto de uma série de empréstimos com diferentes instituições financeiras sob a justificativa de investimento na execução de programas “comprometidos com a sociedade e manutenção da qualidade de vida” e na criação do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza.