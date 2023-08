Ônibus em Fortaleza: cerca de 56% da frota volta a operar com ar-condicionado

Após três anos de desligamento em decorrência da pandemia, os 811 ônibus de Fortaleza que possuem ar-condicionado em funcionamento — representando aproximadamente 56,4% da frota total, que conta com 1.437 veículos — voltaram a operar integralmente com o equipamento ligado a partir desta terça-feira, 1º. A informação é da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O aparelho foi desligado ainda em 2020 como medida de proteção durante a pandemia de Coronavírus e começou a ser religado de forma gradual a partir de março deste ano, conforme o cronograma organizado pela Prefeitura. A ação atendeu o prazo estabelecido pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que em março afirmou que a frota voltaria a circular com o ar-condicionado ligado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas mesmo com a determinação de retomada do funcionamento do aparelho, há relatos de passageiros que dizem que o ônibus circula com o ar desligado. O POVO foi até uma estação de ônibus e conversou com algumas pessoas que lá estavam. Dentre os exemplos que ainda circulam com ar desligado, está a linha 073 [Siqueira/Praia de Iracema].

Leia Mais Três homens são presos ao tentar furar bloqueio na Terra Yanomami

Ceará promove quatro feiras de divulgação turística na América do Sul

Chico Anysio teve bens roubados, diz filho do humorista cearense

De acordo com Raimundo Rodrigues, vice-presidente da Etufor, a demora aconteceu porque os equipamentos precisaram passar por higienização e manutenção antes de entrarem em operação novamente. Os ares-condicionados passaram cerca de três anos desligados.

O representante do órgão ainda ressalta que os outros 626 veículos, que não possuem o equipamento, serão gradualmente substituídos por coletivos climatizados. No entanto, não existe um prazo.

Nilziane Moraes, 22, é estudante de Educação Física e costuma pegar oito ônibus por dia, para ir ao trabalho e à faculdade. Ela afirma que quase sempre costuma pegar coletivos climatizados. “O 030 [Siqueira/Papicu/13 de Maio] a maioria tem ar-condicionado. Pela manhã cedinho, sempre tem. O 680 [José Walter / Papicu / Cidade Jardim] também tem”, diz a estudante. “É muito raro encontrar algum ônibus que não tenha ar-condicionado”.

Ela acredita que os veículos climatizados são mais confortáveis, mas faz uma ressalva: “Esse período que tá entre chove e não chove, o pessoal fica gripado, não passa álcool em gel, não usa máscara e acaba facilitando das outras pessoas também ficarem doentes”, explica.

A esteticista Catia Sousa, 39, costuma pegar três ônibus por dia, que são o 015 [Conjunto Ceará/Antônio Bezerra I] , 222 [Antônio Bezerra/ Papicu/ Antônio Sales] e 810 [Praia do Futuro/Papicu] e comenta que nem sempre o 222 opera com o ar condicionado ligado.

“Eu não gosto (de ar-condicionado nos ônibus). Na verdade, desde antes da pandemia eu já não gostava, porque é muita gente, muito lotado e tipo se tem alguém muito gripado ou com algo assim, é mais fácil de espalhar. Eu prefiro sem”, disse ela.

Ossean Martins, 65, não costuma pegar ônibus todos os dias. Sobre os ônibus climatizados ele acredita que “são mais [para] as linhas que não [passam] em bairros da população de baixa-renda. Esses eles botam os ônibus mais velhos que têm. Agora os ônibus que rodam aqui para a Aldeota, Papicu, esse tipo de bairro, geralmente são ônibus novos e com ar-condicionado ligado”, opina.

Relacionado a isso, Raimundo explica que a prioridade são as linhas com percursos mais longos e com maior demanda de passageiros. Isso porque, obviamente, esses itinerários atendem a um maior número de usuários. “Linhas curtas vão ter? Vão, mas prioritariamente são as linhas de maior demanda e maior extensão”, destaca o vice-presidente.

Além disso, é importante ressaltar que os ônibus não são fixos a uma única linha. Pode ser que esteja circulando no 089 em uma viagem e no 029 em outra, por exemplo. As linhas são distribuídas conforme a empresa opera.

Confira as linhas que já operam com o ar condicionado ligado

Fonte: Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor)

004 - Messejana/Papicu/Cambeba/TJ

014 - Aguanambi/Rodoviária II

021 - Luciano Cavalcante/Papicu

024 - Antônio Bezerra/Lagoa/Unifor

026 - Antônio Bezerra/Messejana

027 - Siqueira/Papicu/Aeroporto

029 - Parangaba/Náutico

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

038 - Parangaba/Papicu

041 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu

043 - Cj. Ceará/Lagoa/Fernandes Távora

044 - Parangaba/Papicu/Montese

045 - Cj. Ceará/Papicu/Montese

050 - Siqueira/Papicu/Washington Soares

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

053 - Messejana/Papicu/Washington Soares

066 - Parangaba/Papicu/Aeroporto

073 - Siqueira/Praia de Iracema

065 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia

066 - parangaba/Papicu/Aeroporto

068 - Messejana/Papicu/Cambeba/LJ

069 - Lagoa/Papicu/Via Expressa

070 - Cuca Barra/Parangaba

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

072 - Antônio Bezerra/Parangaba

075 - Campus do Pici/Unifor

076 - Cj. Ceará/Aldeota/Papicu

077 - Parangaba/Mucuripe

079 - Antônio Bezerra/Náutico

080 - Francisco Sá/Parangaba

084 - Siqueira/Messejana/Perimetral

086 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

089 - Expresso/Parangaba/Papicu

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

096 - Expresso/Cj. Ceará/Papicu

097 - Antônio Bezerra/Siqueira

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart

114 - Cj. Nova Assunção/Francisco Sá

115 - jardim Guanabara/Centro

122 - Antônio Bezerra/Álvaro Weyne

200 - Antônio Bezerra/Centro/BRT

211 - Vila Velha/Antônio Bezerra

222 - Antônio Bezerra/Papicu/Antônio Sales

244 - Antônio Bezerra/Parangaba/Montese

301 - Cj. Industrial/Parangaba

306 - Passaré/Parangaba/Via Cj Sumaré

308 - Lagoa/Demócrito Rocha/Centro

309 - Cj. Sumaré/Parangaba

315 - Messejana/Parangaba

316 - Genibaú/Centro

317 - Cidade Nova/Parangaba

319 - Parque São José/Osório de Paiva/Parangaba

323 - João XXIII/Lagoa

326 - Miguel Arraes/Tatu Mundé

330 - Cj. Esperança/Siqueira

334 - Monte Rey/Siqueira

339 - Cj. Veneza Tropical/Mirasol I

344 - Vila Betânia/Parangaba

0347 - José Walter/Parangaba/Av. L

349 - Cj. Veneza Tropical/Mirasol II

351 - Jóquei/Bonsucesso

353 - Parangaba/Parque Veras

359 - Serrinha/Parangaba

360 - Siqueira/João Pessoa/Centro

369 - Parque Presidente Vargas

371 - Parangaba/José Bastos/Centro

372 - Aracapé/Parangaba I

375 - Aracapé/Parangaba II

377 - José Walter/Parangaba/Av. J

378 - Urucutuba/Siqueira

379 - Cj Esperança/Parangaba

89 - Antônio Bezerra/Jovita Feitosa/Centro

391 - Passaré/Parangaba

380 - Aracapé/Cj. Esperança/Siqueira

384 - Parque Santana

393 - Miguel Arraes/Siqueira

399 - Cidade Jardim I/Parangaba

401 - Montese/Parangaba/Centro

404 - Aeroporto/Benfica/Rodoviária/Centro

405 - Parque Dois Irmãos/Expedicionários

407 - José Walter/Expedicionários/Centro

411 - Montese/Lagoa/Centro

421 - Montese/Lagoa/Parangaba/ED

456 - Planalto Ayrton Senna/Parangaba

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro

603 - Jardim União/Centro

604 - Dias Macedo/Centro

605 - José Walter/BR-116/Av. I/Centro

606 - José Walter/BR-116/Av. N/Centro

610 - Cidade dos Funcionários/Cj. Alvorada/Centro

611 - Cidade dos Funcionários/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

616 - Lagoa Redonda I

617 - Lagoa Redonda/Abreulândia/Direita

625 - Parque Manibura/Centro

626 - Lagoa Redonda II

627 - Lagoa Redonda/Papicu

630 - Itamaraty/Elizabeth II

631 - Carlos Albuquerque

633 - Passaré/Centro

634 - Lagoa Redonda/Abreulândia/Esquerda

640 - Cj. Alvorada/Messejana

644 - Lagoa Redonda/Abreulândia/Litorânea

650 - Messejana/Centro/BR Nova/Expresso

655 - Passaré/Messejana

656 - Messejana/Sabiaguaba/Direita

657 - Messejana/Sabiaguaba/Esquerda

660 - Cj. Palmeiras/Centro

680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim

685 - Messejana/Rodoviária

686 - Cj. São Bernardo

696 - Curió/Messejana

697 - Curió/Messejana/SP2

699 - Cidade Jardim/Messejana

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

725 - Parque Santa Maria/Centro Fashion

806 - Edson Queiroz/Papicu/DYQ

815 - Messejana/Papicu/Cj. Tancredo Neves

816 - Edson Queiroz/Centro

823 - Bom Jardim/Montese/Aldeota

825 - Cidade Func/Papicu/Jardim das Oliveiras

832 - Cidade 2000/Papicu

833 - Cidade 2000/Centro

835 - Defensoria/Papicu/Via Câmara

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares

860 - Clube dos Diários/Papicu

901 - Dom Luís/Papicu/Centro

903 - Varjota/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro

920 - Caça e Pesca/Papicu



(colaborou Gabriela Monteiro/Especial para O POVO)