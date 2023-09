Sarto volta a prometer gratuidade em ônibus para estudantes de Fortaleza

“Vamos ter passe-livre estudantil com passagens de ida e volta gratuitas em Fortaleza! E não se preocupem: para todas as outras viagens, a tarifa estudantil ilimitada está garantida”, escreveu.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), publicou na manhã deste domingo, 10, no X (antigo Twitter), que em breve a capital cearense contará com passe-livre estudantil.

Em agosto deste ano, o prefeito já havia prometido o benefício aos estudantes de Fortaleza. Na última quarta-feira, 6, ele voltou a falar no assunto durante a inauguração de uma farmácia polo no posto de saúde Gothardo Peixoto Figueiredo Lima, no bairro Damas.



A previsão do Paço é que a proposta de lei seja enviada à Câmara dos Vereadores até a primeira quinzena de outubro. O prefeito ainda deverá pedir urgência na votação do projeto, para que o passe-livre estudantil possa ser implementado até o final de 2023.



O projeto de lei prevê a implantação de duas passagens gratuitas em dias úteis para estudantes da Capital. No entanto, se o estudante precisar de mais viagens ou utilizar a carteirinha de estudante aos fins de semana, a meia entrada continua garantida.



Conforme estimativas da Prefeitura, cerca de 350 mil estudantes da rede pública municipal, rede pública estadual, escolas privadas e instituições de ensino superior deverão ser beneficiados.