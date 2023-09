Lula acompanha desfile de 7 setembro em tribuna com presidentes do Congresso e STF

Lula embarca para a Índia no começo da tarde. Ele vai ao país asiático participar de reunião do G20

Com a faixa presidencial no peito, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanha em Brasília o desfile cívico-militar de 7 de Setembro em comemoração ao Dia da Independência juntamente dos presidentes do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está em Alagoas e não participa do evento.

O Planalto preparou neste ano uma cerimônia "enxuta", que deve durar no máximo duas horas.