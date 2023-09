Cinco anos da facada em Bolsonaro: ex-presidente e aliados relembram atentado

O ocorrido é politizado por grupos da direita apoiadora do ex-presidente e também por da esquerda que questionam a veracidade do atentado

Nesta quarta-feira, 6, Bolsonaro por meio de suas redes sociais relembrou o caso e disse que a Presidência do Brasil foi "um preço muito alto", mas exercido com patriotismo e honestidade.

Durante estes cinco anos do atentado, o caso ainda levanta debates. A direita e grupo de apoiadores do ex-presidente levantam a questão, fomentada pelo próprio clã Bolsonaro, de que ele foi vítima de um atentado promovido pela esquerda.

"No hospital presenciei a vontade e o esforço do meu marido para sobreviver às complicações diárias devido à gravidaed dos ferimentos. Como ele foi forte!", declarou na publicação.

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, compartilhou um vídeo com seu esposo internado, disse que chorou ao relembrar o dia do atentado e perguntou: "Quem mandou matar Jair Bolsonaro?".

As várias internações e cirurgias de Bolsonaro nestes cinco anos são usadas pelo próprio ex-presidente, e o vereador Carlos Bolsonaro, filho “02” de Jair. Ao longo do período, eles divulgam imagens do político internado para reforçar a tese de “perseguição” sofrida por ele.

No dia em que Bolsonaro se tornou inelegível em votação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fabio Wajngarten, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações do ex-presidente, divulgou um ensaio de Bolsonaro sem camisa com a cicatriz da facada.

Em agosto, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o “03”, lançou um calendário com a imagem e a frase “a nossa liberdade vale mais do que a nossa própria vida”.