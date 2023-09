7 de setembro tem desfile cívico-militar em Brasília; assista ao vivo

Assista ao vivo ao desfile do 7 de setembro pelo O POVO News. Evento conta com a presença do presidente Lula e deve durar duas horas

A cerimônia começou às 9 horas e deve durar cerca de duas horas, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desfile cívico-militar de 7 de setembro realizado em Brasília deve reunir cerca de 40 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. O evento tem transmissão ao vivo pelo O POVO News , com informações e análise do correspondente do O POVO no Distrito Federal, João Paulo Biage.

Desfile do 7 de setembro em Brasília

Na cerimônia do desfile cívico-militar, entre outras atrações, terá a execução do Hino Nacional, passagem das tropas das Forças Armadas - Marinha, Exército e Força Aérea -, com veículos e aeronaves, apresentação de escolas públicas do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, além de bandas.

A cerimônia será aberta pela Fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência, e o coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília, que executarão o Hino Nacional e o Hino da Independência.

Em seguida, o comandante militar do Planalto, general de divisão Ricardo Piai Carmona, apresentará a tropa ao presidente da República e solicitará autorização para dar início ao desfile.

Caberá ao medalhista de ouro no boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o terceiro sargento Hebert Conceição, dar início ao desfile. Ele conduzirá o fogo simbólico da pátria, acompanhado por esportistas e alunos dos colégios militares de Brasília.

Em seguida, com o tema Com Educação se constrói um país, a Secretaria de Educação do Distrito Federal apresentará, no desfile escolar, mais de 550 alunos de escolas públicas e projetos sociais do DF.

O ponto alto do desfile será a apresentação aérea da Esquadrilha da Fumaça, que encerra a solenidade com uma demonstração acrobática.