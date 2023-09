Em Fortaleza, Elmano anda em carro aberto e vê desfile com Evandro antes de transmitir cargo

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), participa nesta quinta-feira, 7 de setembro, do desfile comemorativo dos 201 anos da independência do Brasil, na Avenida da Abolição, no bairro Meireles. Deve ser o último compromisso público do governador antes da viagem internacional que ele fará à China.

Policiais penais desfilam diante de autoridades do Estado do Ceará Crédito: Henrique Araújo Pira acesa diante de autoridades no desfile de 7 de setembro Crédito: Henrique Araújo Governador Elmano de Freitas desfilou em carro aberto desde a 10ª Região Militar Crédito: Henrique Araújo Deputado Evandro Leitão, primeira-dama Lia Freitas e governador Elmano de Freitas Crédito: Henrique Araújo Governador Elmano de Freitas ao lado de outras autoridades do Estado do Ceará no desfile de 7 de setembro. Entre os presentes, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista Crédito: Henrique Araújo

Elmano esteve ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, que assume o governo na noite desta quinta. A vice-governadora, Jade Romero (MDB), também viaja ao exterior, para compromissos oficiais em Marrocos e Espanha.