Cearense Teodoro é indicado por Lula ao STJ, com apoio de políticos nordestinos

O desembargador cearense Teodoro Silva Santos foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma das duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é um dos quatro nomes na disputa por duas vagas. Outro escolhido foi o mineiro Afranio Vilela. A informação é do O Globo.

O magistrado cearense era o único de fora do Sudeste no páreo pelas duas vagas. Teve como defensores o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), e também do ministro cearense no STJ, Raul Araújo. Ele também recebeu apoio do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do senador Jaques Wagner (BA).