Piso da Enfermagem: Assembleia aprova pagamentos para servidores do Ceará

A lei que beneficia os profissionais da enfermagem foi sancionada no dia 11 de maio, no Dia do Enfermeiro, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará

O pagamento do Piso da Enfermagem aos servidores do Estado do Ceará foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 6. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), encaminhou a proposta à Casa Legislativa no final de agosto. Contudo, na última quinta-feira, 31, o debate foi adiado em detrimento do pedido de vista de parlamentares.

Durante o primeiro expediente da sessão plenária da Alece, o deputado Felipe Mota (União) comemorou a conquista, destacando que a Casa legislativa deu uma lição de cidadania, democracia, respeito à Constituição e valorização dos profissionais da categoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em vídeo publicado nas redes sociais, a representante do Sindsaúde, Martinha Brandão, informou que no texto aprovado pelos parlamentares está incluso o cálculo do décimo terceiro, férias, previdência e servidores inativos. Nessa articulação e esse grande acordo histórico entre o básico governo e oposição, nós conseguimos incluir isso no projeto de lei", afirmou.