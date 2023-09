Camilo é o primeiro ministro convidado por Lula a participar de live do presidente

O ministro da Educação, Camilo Santana, participou da live desta terça-feira, 5, de Lula, "Conversa com o Presidente" e se tornou o primeiro convidado do programa semanal. Na oportunidade, o presidente voltou a elogiar o Ceará por ser destaque na educação e disse ser "agradecido" ao Estado.

Mais informações ao vivo:

"Eu fiz questão de trazer o Camilo aqui por uma razão muito simples. O Estado do Ceará é o estado que há muitos anos vem sendo notado como o estado que melhor investe no ensino fundamental e ensino médio. É o estado onde as pessoas mais ganham medalha de ouro nas olimpíadas de matemática. É o estado onde as pessoas mais passam no vestibular para fazer curso no ITA. Nós somos agradecidos ao Estado do Ceará", disse Lula.