Quem é Teodoro Silva Santos, cearense indicado por Lula para o STJ

Teodoro Silva Santos atuou como advogado, promotor de Justiça, procurador da Justiça, até ser nomeado desembargador. Em seguida, desempenhou o cargo de corregedor-geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Em todas estas categorias, Teodoro foi escolhido por meritocracia.

No Ministério Público do Ceará (MPCE), atuou em diversas comarcas, com 12 promotorias no total. Atualmente, ocupa um dos cargos mais importantes do Poder Judiciário cearense, uma vez que, em abril de 2011, foi nomeado desembargador do TJCE, sendo presidente da 1°Câmara de Direito Público.

Além disso, Teodoro foi representante do Nordeste na Comissão Legislativa de Articulação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de autor de diversos artigos e publicações. Dentre estas publicações, está o livro “O Juiz das Garantias sob a óptica do Estado Democrático de Direito: A adequação ao Ordenamento Jurídico Brasileiro”, lançado em cerimônia no Iate Clube de Fortaleza.

Em junho deste ano, o desembargador integrou a Mesa de Honra na Sessão Solene da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em comemoração aos 50 anos da Universidade de Fortaleza (Unifor), onde se formou, fez pós-graduação, mestrado e doutorado. Hoje, Teodoro é professor de Processo Penal na instituição.

Ao todo, 57 desembargadores de todo o Brasil concorreram às duas vagas disponíveis no STJ.