Enquete O POVO: quem foi o melhor governador do Ceará dos últimos tempos?

Em quatro décadas, nove pessoas ocuparam o cargo de chefe do executivo no Estado. Dentre eles, Gonzaga Mota foi o primeiro eleito, Tasso Jereissati foi quem governou por mais tempo, com três mandatos, e Izolda Cela se tornou a primeira mulher governadora do Ceará.

O povo cearense retomou o direito de escolher o seu governador por meio de eleições diretas em 1982. Em 2022, ano em que se completavam 40 anos da volta do sufrágio universal, todos os que ocuparam o cargo de governador se reuniram no Palácio da Abolição para reunião do Conselho de Governadores do Ceará.

Tasso ainda foi eleito mais duas vezes pelo PSDB em 1994 e 1998. Seus governos deixaram a marca como a criação do Parque do Cocó, concluiu obras como p açude Castanhão, Metrofor, o aeroporto Pinto Martins e o Complexo Industrial Portuário do Pecém.

O empresário Tasso Jereissati, que se elegeu governador do Ceará pela primeira vez em 1986, pelo PMDB, teve como lema "Governo das Mudanças". Sua gestão foi reconhecido mundialmente pelo combate à mortalidade infantil e na Organização das Nações Unidas (ONU) o Ceará foi destaque como o estado brasileiro que mais cresceu no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Primeiro governador eleito pelo voto direto após anos, Gonzaga Mota se elegeu pelo extinto Partido Democrático Social (PDS) em 1982. Ele contou com o apoio dos três coronéis, Adauto Bezza, César Cals e Virgílio Távora, quem viria a romper no fim do mandato. Gonzaga de destacou como forte apoiador de Tancredo Neves no período final da Ditadura Militar.

Elmano de Freitas (PT), atualmente à frente do cargo, é o sétimo a ser eleito governador cearense desde as eleições diretas nestes 40 anos. Com isso, o O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta:

Governador por menos tempo durante esse período, Francisco Aguiar, conhecido como Chico Aguiar ficou a frente do cargo por 83 dias. Ele assumiu devido a renúncia de Ciro Gomes, anteriormente Francisco de Barros, presidente do Tribunal de Justiça ficou por um mês.

Além de investir na recuperação econômica e social, durante seu mandato, Ciro Gomes fez a idealização do projeto do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ele renunciou ao cargo de governador do Ceará para ser ministro da Fazenda e Itamar Franco em 1994.

Eleito em 1990, Ciro Gomes renunciou ao cargo de prefeito de Fortaleza, com alta aprovação, para concorrer ao governo do Ceará. Em seu mandato, Ciro implantou a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), crisou a Secretaria da Ciência e Tecnologia e promoveu obras de saneamento básico.

Chico Aguiar era o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) quando assumiu o governo em 9 de outubro de 1994, saindo em 1° de janeiro com a vitória de Tasso.

Lúcio Alcântara

Eleito em 2022 pelo PSDB com o apoio de Tasso, Lúcio Alcântara tem como marcas de seu governo o lançamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), diversos concursos com mais de 10 mil vagas no serviço público e ampliou o Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Cid Gomes

Despontando o então governador Lúcio Alcântara no primeiro turno, Cid Gomes, irmão de Ciro, foi eleito pelo PSB em 2006. Em 2010 foi reeleito também no primeiro turno. Dentre suas principais marcas está o investimento em infraestrutura como obras com Centro de Eventos do Ceará, reforma da Arena Castelão, duplicação de estradas e ampliação do Porto do Pecém.

Foi durante a gestão de Cid que o Ceará começou a se notabilizar pela área da educação. O Estado também chegou a atingir o 4° lugar em volume de investimentos públicos nacionalmente.

Camilo Santana

Apoiado por Cid, Camilo Santana (PT) foi eleito em votação apertada contra Eunício de Oliveira (MDB). Seu primeiro mandato teve como destaque a trinca de hubs, ou seja, conexões aérea, portuária e tecnológica, por meio do Aeroporto de Fortaleza e a instalação de um ponto de conexão de voos para a Europa, e a ampliação dos cabos submarinos entre a capital, Europa e Estados Unidos.

Camilo foi reeleito em 2018 no primeiro turno com 3.457.556 votos, se tornando o governador mais votado da história do Ceará. Já no segundo mandato enfrentou os desafios na área de segurança pública com as atuações de facções criminosas e um motim de policiais militares, além da saúde com a pandemia da covid-19.

Ele renunciou ao cargo em abril de 2022 para concorrer ao senado e também se tornou o mais votado da história do Estado com 2.831.810 votos. Ele se licenciou para assumir o comando do Ministério da Educação.

Izolda Cela

Com a renúncia de Camilo Santana, a sua vice, Izolda Cela, assumiu a chefia do executivo e se tornou a primeira mulher governadora do Estado do Ceará. Durante sua gestão, inaugurou a Pinacoteca do Ceará e sancionou lei de apoio a universalização do tempo integral para Ensino Fundamental nas redes públicas municipais.