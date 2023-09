Mausoléu Castelo Branco: entidades e parlamentares assinam nota de apoio à retirada

Mausoléu Castelo Branco (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A Coalizão Cearense em Defesa da Democracia, entidades e parlamentares do estado assinaram uma nota em apoio à decisão do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), de retirar o mausoléu do ex-presidente Castelo Branco do complexo arquitetônico do Palácio da Abolição, sede do governo estadual. Ao todo, participam 46 entidades, dentre elas, a Comissão de Direitos Humanos da OAB-CE, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Treze parlamentares cearenses mostraram apoio ao governo. Entre eles o deputado estadual Renato Roseno (Psol), autor de requerimento que pedia outro uso do espaço, mas que acabou barrado pela Assembleia Legislativa em 2022. Além de todas as entidades e políticos, outras 85 pessoas assinaram a nota, como juristas, militantes e docentes, principalmente da Universidade Federal do Ceará (UFC).

"A decisão está tomada, a missão está com a Socorro França e o Tiago Santana. O Palácio da Abolição não ficará com o mausoléu de quem apoiou a ditadura”, disse aplaudido de pé.

O governador cearense também anunciou que existe um projeto a ser executado no espaço: no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, deverá ser feita uma homenagem a heróis abolicionistas. "Se é pra trazer alguém, tragamos pra cá Dragão do Mar, e os abolicionistas e os lutadores pela democracia. Honrando a história daqueles que lutaram e dedicaram suas vidas pela democracia, pelo bem viver do nosso povo", afirmou.