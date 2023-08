"Sumiço": técnicos do MP não conseguem encontrar prefeito de Limoeiro do Norte

Dias depois, a responsável pelo MP relata outro momento, por volta das 13 horas. Na antessala do gabinete do prefeito, ela diz ter encontrado um funcionário da Ouvidoria deste Município e perguntado se o prefeito estava. “O Dr. Zé Maria ainda não chegou não, sendo que ainda, indaguei a ele: Ainda vai vim? Tendo ele respondido: acho que não porque o expediente de hoje já está finalizando, não é?”.

Durante os dias que se seguiram, ela compareceu diariamente em dois horários, todos para tentar localizar o gestor. Em uma de datas, por volta das 13 horas, ela relata que “a prefeitura encontrava-se com suas portas todas fechadas”, e diz ter ligado para o procurador-geral do município, também à procura do prefeito.

O primeiro registro de tentativa de encontrar o prefeito é datado da última sexta-feira, 25, conforme documentos registrados pelo MP. “Naquela ocasião perguntei a mesma se o prefeito estava, tendo ela dito que ele não estava, momento este em que a senhora que trabalha no gabinete da Prefeitura chega e pergunta: o que foi? E passei a perguntá-la: o prefeito está?, e ela respondeu: no momento não, em seguida, sai daquele local”, escreve declaração da técnica ministerial.

Há pelo menos seis dias técnicos do Ministério Público (MPCE) comparecem à sede da prefeitura de Limoeiro do Norte à procura do prefeito José Maria Lucena (PT) . Em visitas diárias no período da manhã e da tarde, os funcionários do órgão não conseguem localizar o gestor.

As visitas fazem parte do processo do MP para apurar “suposta ausência e/ou falta de condições físicas do prefeito para exercer suas atribuições”. Lucena é esperado em audiência no Ministério Público (MPCE) na próxima terça-feira, 8. Por meio de seus advogados, o prefeito disse “se dar por intimado” para a audiência, ainda no dia 28 de julho.

Por solicitação do titular da 1ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte, Felipe Carvalho de Aguiar, o prefeito deverá prestar esclarecimentos “acerca da sua ausência no município e exercício de suas funções”.

Essa será a segunda audiência em que o gestor é intimado pelo órgão. Na primeira, ele participou de forma virtual. O prefeito é alvo de uma investigado do Ministério Público em um procedimento investigatório criminal para apuração de crime de usurpação de função pública na prefeitura. O caso é um desdobramento da denúncia que apurava ausências do prefeito por tempo maior que o permitido.