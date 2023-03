Apontado como "sumido", prefeito de Limoeiro aparece só virtualmente em audiência

O prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria de Oliveira Lucena (PSB), não compareceu presencialmente a audiência do Ministério Público do Ceará (MPCE), nesta quinta-feira, 30, que investiga seu suposto "sumiço" do cargo.

Todos os demais convocados para o encontro, entre eles a vice-prefeita Dilmara Amaral (PDT) e dois vereadores, participaram de forma presencial.

A audiência tinha sido marcada no início do mês, após a abertura de um procedimento administrativo que investiga uma possível ausência do gestor da Prefeitura por mais de 15 dias, sem a posse da vice.

O POVO tentou contato com prefeito durante toda esta quinta-feira para confirmar sua presença em audiência, mas não obteve respostas. Em nota, o MP afirmou que Lucena prestou depoimento, mas remotamente.

O órgão ministerial decretou o sigilo da oitiva do gestor e dos demais presentes, ficando os conteúdos restritos apenas aos envolvidos nas investigações. Fica proibido, porém, a gravação e divulgação externa dos materiais, até a consulta sobre a disponibilização pública das oitivas ser submetida ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

Nota do MPCE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte, informa que o prefeito de Limoeiro do Norte compareceu virtualmente, nesta quinta-feira (30/03), à oitiva promovida pelo MP, após instauração de Procedimento Administrativo pelo órgão ministerial. No mesmo dia, o Ministério Público decretou sigilo da oitiva do prefeito e das demais realizadas nesta quinta. Portanto, somente as partes interessadas e/ou envolvidas terão acesso ao conteúdo das gravações sem quaisquer possibilidades de gravação pelos interessados e divulgação externa, permanecendo assim até a consulta sobre a disponibilização pública das oitivas ser submetida ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).



O Ministério Público pediu abertura de procedimento administrativo para investigar o possível afastamento não autorizado do prefeito de Limoeiro do Norte. A denúncia alega que o gestor estaria ausente do seu cargo, mas que assessores estariam tomando seu lugar e até assinando documentos em nome da prefeitura.

Na lei orgânica do Município, há uma previsão sobre afastamento e licenciamento do chefe do poder executivo, não podendo, sob pena de perca de mandato, ausentar-se do município por prazo superior a quinze dias, sem prévia licença da Câmara, na conformidade do artigo 37, § 9.º da Constituição Estadual. O MP suspeita que o motivo se deve às condições de saúde do gestor.

