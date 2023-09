No Ceará, Lula manda recado ao Banco Central: 'Dinheiro precisa circular nas mãos de muita gente'

Durante agenda no Ceará, Lula desejou que economistas estivessem assistindo ao evento do BNB para perceber os "benefícios" que acontecem quando se "acredita no povo trabalhador e mais humilde"

Cumprindo agenda em Fortaleza, nesta sexta-feira, 1°, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou discurso mandando recado ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e para economistas do Brasil. Desde que assumiu a Presidência, Lula tem criticado o atual patamar de juros no Brasil e defendido a redução da taxa.



"Espero que alguns economistas e o presidente do Banco Central (Campos Neto) tenham ouvido os discursos das duas companheiras aqui (beneficiárias de programas que falaram no evento), porque essa gente precisa compreender que o dinheiro que existe no País precisa circular nas mãos de muita gente. Se o dinheiro ficar parado na mão de poucos é concentração de riqueza", disse Lula.