Lula no Ceará: Bolsonaro certamente não voltará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante evento nesta sexta-feira, 1º de setembro (01/09), no Banco do Nordeste, no bairro Passaré, em Fortaleza. Em rara menção na qual citou explicitamente o nome do antecessor, disse que Bolsonaro não voltará ao poder.

Já para quem não está no poder, segundo ele, ocorre o contrário. "Para quem está na oposição esperando a vaga, demora muito".

Falou, então, do antecessor. "O Bolsonaro deve estar coçando as unhas e mordendo, porque vai demorar para ele. Vai demorar e certamente ele não voltará".

Lula cumpre agenda no Ceará, nesta sexta-feira, 1° de setembro. Em Fortaleza, participou de evento no Banco do Nordeste (BNB), em alusão aos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e 25 anos do Programa Crediamigo.

