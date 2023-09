Lula confirma unidade do ITA no Ceará: 'Prêmio de merecimento'

O presidente Lula confirmou a unidade do ITA no Ceará, em Fortaleza, durante discurso em evento no Banco do Nordeste, na Capital, nesta sexta-feira, 1° de setembro

"Convidei o Camilo (Santana) para ser ministro, porque o Ceará tem a melhor experiência em educação no País (...) Queremos levar para o Brasil a experiência bem sucedida do Ceará", pontuou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a instalação de unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) , em Fortaleza, no Ceará. Em evento nesta sexta-feira, 1°, na Capital cearense , o petista ressaltou os resultados da Educação no Estado e confirmou o instituto como um “prêmio de merecimento” para o Estado, que obtém altos índices de aprovação anualmente.

Na sequência, ele confirmou a instalação do Instituto. "Vamos trazer o ITA, para investir aqui no Ceará. É um presente que a gente vai dar ao Ceará, porque o Ceará, quando disputa a olimpíada de matemática, é o estado que mais tem gente com medalha de ouro. E quando faz vestibular para o ITA, 40% dos aprovados são do Ceará. O Ceará vai receber um prêmio de merecimento pela qualidade do estudo".



Os ministérios da Educação e da Defesa já firmaram um acordo de cooperação técnica no início de agosto, em Brasília, para elaboração de estudos preliminares para a criação de uma unidade do ITA no Ceará. O equipamento deve ser implantando na antiga Base Aérea de Fortaleza.

Na ocasião, O POVO apurou que a previsão de instalação da unidade na Capital cearense é para 2025, quando a instituição completa 75 anos.