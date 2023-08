Lula no Ceará: saiba como será a visita do presidente em Fortaleza nesta sexta, 1º

Lula em visita ao Ceará em para anunciar medidas educacionais Crédito: AURÉLIO ALVES

Ele chegará do Piauí, onde cumpriu agenda nesta quinta-feira, 31, e depois dos eventos em Fortaleza sairá direto para Natal, no Rio Grande do Norte. Esta será a segunda visita de Lula ao Ceará em 2023. Em 12 de maio, o presidente passou pelas cidades de Fortaleza e Crato, no Cariri, e anunciou medidas voltadas para a área da educação. Camilo Santana também o acompanhou. Agenda do presidente Lula no Ceará Quando: 1° de setembro, sexta-feira, às 10 horas (horário local de Brasília) Agenda: Cerimônia comemorativa aos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, do Banco do Nordeste. Local: Auditório Celso Furtado, sede do Banco do Nordeste. Avenida Dr. Sila Munguba, 5700 - Fortaleza -Ceará.