Piso da enfermagem: Sarto envia à Câmara mensagem para pagamento

Haverá folha suplementar em setembro para o pagamento, com retroativo a maio

O pagamento começa em setembro, em folha de pessoal suplementar, até o dia 20 de setembro, informou o setembro. Haverá retroativo a maio. Serão contemplados os 5.707 profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras das unidades de saúde do Município.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou nas redes sociais o envio do projeto de lei para pagar o piso salarial da enfermagem para profissionais da Prefeitura de Fortaleza.

A proposta não satisfaz plenamente os representantes dos servidores, que cobram Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) tendo o piso por referência.

Confira os valores

Enfermeiros: R$ 4.750,00

Técnicos de enfermagem: R$ 3.325,00

Auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375,00

Os profissionais (federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal) irão receber nove parcelas em 2023, com valores retroativos a maio e o 13º salário. Trabalhadores de instituições privadas ou filantrópicas de Fortaleza, que atendem a pelo menos 60% dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), também serão contemplados.

A proposta da Prefeitura de Fortaleza implanta o piso em relação ao salário-base e exclui da conta as gratificações, o que desagradou parte da categoria.

"O cronograma e os critérios de pagamento foram apresentados e discutidos por uma comissão de secretários municipais com representantes da categoria na semana passada. Tudo feito com toda a transparência e diálogo", publicou o prefeito.

Na véspera, o governador Elmano de Freitas assinou mensagem para conceder o piso estadual.