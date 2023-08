Piso da Enfermagem: Sarto anuncia pagamento em setembro em Fortaleza

O prefeito da capital cearense afirmou que o pagamento será feito até o dia 20 do próximo mês e retroativo a maio

Sarto, por meio das redes sociais, destacou que o cronograma e critérios de pagamento foram apresentados e discutidos na tarde desta quinta-feira por uma comissão de secretários municipais com representantes da categoria. "O piso será pago em folha de pessoal suplementar até o dia 20 de setembro", confirma. Na reunião com a categoria, poré, não houve acordo.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta quinta-feira, 24, o pagamento do piso da enfermagem para todos os profissionais da área contratados pela Prefeitura a partir de setembro até o dia 20, assegurando o retroativo a maio, conforme as portarias do Ministério da Saúde e decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério da Saúde informou que foram repassados nesta semana, a estados e municípios, os recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem.

Para o Governo do Ceará o valor total será de R$ 16.186.450 , e para a capital, Fortaleza, é de R$ 33.926.317 .

"Assim, faremos o repasse dos recursos recebidos do Ministério da Saúde para o pagamento do piso desses trabalhadores. Essa é mais uma demonstração do nosso reconhecimento à categoria. Um compromisso que assumi com os profissionais da enfermagem e, agora, tenho a grande satisfação de cumprir", disse Sarto.

O prefeito também anunciou que até o dia 30 a Prefeitura de Fortaleza irá abrir um canal para que as prestadoras de serviço do Município na área da saúde repassem informações referentes aos profissionais de enfermagem.

"Os recursos previstos na portaria nº 1.135/2023 foram creditados pelo Ministério da Saúde nas contas dos estados e municípios nesta quarta-feira (23). Mais de 97% das prefeituras foram contempladas a partir do cadastro realizado na plataforma InvestSUS. Dos 5.570 municípios do país, apenas 117 não informaram profissionais que necessitam de auxílio federal para complementação do piso", informa o ministério.

O governo federal alocou R$ 7,3 bilhões, em crédito especial, para os repasses aos estados e municípios em 2023. "Foram pagas quatro parcelas do auxílio federal para implementação do piso retroativamente a maio. As outras cinco parcelas deste ano, incluindo o 13º, serão pagas até dezembro", informa o ministério.

Piso da Enfermagem: Confira os valores

Enfermeiros: R$ 4.750,00



Técnicos de enfermagem: R$ 3.325,00



Auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375,00

Os profissionais (federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal) irão receber nove parcelas em 2023, com valores retroativos a maio e o 13º salário. Para o pagamento do piso, o governo federal destinará R$ 7,3 bilhões.