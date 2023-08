Prefeitura anuncia implementação do piso da enfermagem; sindicatos marcam assembleia

A proposta da Prefeitura de Fortaleza leva em conta o salário-base para a implementação do piso, o que exclui da conta as gratificações dos servidores. Segundo o projeto, os encargos sociais também seriam pagos pela gestão municipal, como forma de colaboração para que a categoria receba o piso de R$ 4.750,00 para enfermeiros; R$ 3.325,00 pata técnicos em enfermagem; e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

O prefeito de Fortaleza , José Sarto (PDT), anunciou ontem que enviará na próxima semana à Câmara Municipal o projeto de implementação do piso nacional da Enfermagem na Capital. Apesar da sinalização, representantes da categoria argumentam que o impasse sobre a concretização do novo salário-base ainda não atingiu um consenso.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza (Sintsaf), Plácido Sobreira Filho, queixa-se que “não houve uma negociação durante a reunião, mas uma imposição da Prefeitura” para que a categoria acatasse uma das duas propostas apresentadas. Conforme o representante sindical, nenhuma delas converge com que o estava sendo pleiteado pelo sindicato.

Se a proposta for efetivada, o pagamento aos profissionais deve ser feito até o dia 20 de setembro, com valor retroativo dos meses de maio a agosto. As demais parcelas, dos meses de setembro a dezembro, além do 13º salário, serão pagas conforme os repasses do Governo Federal foram feitos ao Município, de acordo com a Prefeitura. O montante a ser repassado chega a R$ 8,4 milhões.

Segundo números disponibilizados por ele, um técnico de enfermagem lotado em um hospital da rede estadual e um da rede municipal de Fortaleza podem chegar ao fim da carreira recebendo salários muito discrepantes. “O técnico no Estado pode chegar a receber o dobro do que um do município ganha. É essa diferença que buscamos corrigir, para que seja justo para todos da categoria”, afirmou.

A procuradora de Justiça Isabel Porto esteve na reunião como membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), onde tramita uma ação movida pelos profissionais do Instituto Doutor José Frota (IJF), sobre o impasse na implementação do piso. Uma audiência de conciliação estava marcada para o próximo dia 29. No entanto, a procuradora disse que vai sugerir o adiamento, já que a proposta da Prefeitura será apresentada no mesmo dia à categoria, em assembleia.

“Esse processo já está no núcleo há algum tempo, desde que houve um burburinho de greve e o IJF entrou com uma ação. Pelo que vislumbramos aqui não sei haverá essa conciliação e estamos disponíveis, caso não haja, para buscarmos chegar a um consenso no âmbito do Poder Judiciário, por meio do Nupemec”, afirmou.