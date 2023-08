Piso da enfermagem: Elmano assina mensagem para pagamento no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta quarta-feira, 30, a mensagem para pagamento do piso salarial da enfermagem para profissionais do Estado. A mensagem, segundo ele, segue hoje mesmo à Assembleia Legislativa.

A assinatura ocorreu durante transmissão semanal do governador, feita pelas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes