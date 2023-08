Yury do Paredão se solidariza com Evandro Leitão por "perseguição" no PDT

O deputado federal, expulso do PL no último mês, também desejou boa sorte ao presidente da Alece em seu novo destino

O deputado federal licenciado Yury do Paredão (sem partido) prestou solidariedade ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão , por “perseguição” que ele estaria sofrendo no PDT.

Yury do Paredão foi expulso do PL em julho após posar em fotos fazendo a letra "L" e votar em pautas do Governo Lula no Congresso Nacional. Evandro vem se queixando por sofrer perseguições dentro do PDT e que não teve alternativa senão se desfiliar da sigla.

"A situação, infelizmente, ela perdura até os dias de hoje. Infelizmente, eu não tive outra alternativa. Me sinto hoje, e aí é algo extremamente pessoal, eu me sinto por parte de alguns que compõem o PDT, eu me sinto alijado desse processo. Em me sinto, em alguns momentos, desrespeitado dentro de poucos que fazem esse projeto", declarou em discurso.