Elmano critica tratamento do PDT a Evandro e crê em disputa na Justiça

“Acho que o processo político no PDT envolve certamente uma situação de tratamento para com o deputado Evandro que acho que não é razoável querer amarrar um parlamentar com ameaça de tomada de mandato, porque efetivamente um processo político que aconteceu no estado do Ceará”, disse em Brasília, onde cumpre agenda.

Elmano acredita que o caso de Evandro Leitão irá se definir na Justiça Eleitoral, podendo ser uma ação do próprio parlamentar ou do PDT contra ele.

“Imagino que vai ter ação na Justiça Eleitoral, seja do próprio Evandro, seja do PDT e a Justiça Eleitoral vai analisar se é ou não um justo motivo para sair sem ter risco de perda de mandato”, declarou.



Evandro Leitão discursou na tribunal da Assembleia Legislativa do Ceará nesta terça confirmando sua desfiliação do PDT. Ele falou de perseguição e desrespeito dentro do partido e até citou o fato de ter sido alvo de 37 representações no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e que boa parte veio de "fogo amigo".

"A situação infelizmente, ela perdura até os dias de hoje. Infelizmente, eu não tive outra alternativa. Me sinto hoje, e aí é algo extremamente pessoal, eu me sinto por parte de alguns que compõem o PDT, eu me sinto alijado desse processo. Em me sinto, em alguns momentos, desrespeitado dentro de poucos que fazem esse projeto", afirmou.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO