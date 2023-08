Lula fala em criar ministério da Pequena Empresa, chave na entrada do Centrão no governo

"Estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade", declarou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta segunda-feira, 29, pela primeira vez, em criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. A nova pasta será chave na reforma ministerial negociada pelo petista para incluir o Centrão no governo.

Já está certo que André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) serão ministros, mas falta definir quais pastas eles comandarão. O mais provável é que Costa Filho assuma Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. O PP quer colocar Fufuca no Ministério do Desenvolvimento Social.

As conversas sobre a entrada do Centrão no governo já se estendem há meses e passou por sucessivos adiamentos. Há a expectativa de Lula definir o caso ainda nesta semana, até quarta-feira. Na quinta, 31, ele viaja. É pouco provável que a reforma ministerial tenha algum anúncio caso o presidente não esteja em Brasília.

O petista falou durante o programa Conversa com o Presidente, produzido pela EBC. A produção é uma espécie de "live" de Lula, veiculada toda terça-feira de manhã.